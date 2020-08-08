Saruhanlı'da mobilya fabrikasında yangın
Saruhanlı'da mobilya fabrikasında yangın Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında büyük yangın meydana geldi.
08.08.2020 08:38 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:05
Saruhanlı'da mobilya fabrikasında yangın
MANİSA(İHA)- Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında büyük yangın meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA