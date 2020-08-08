Saruhanlı'da mobilya fabrikasında yangın Saruhanlı'da mobilya fabrikasında yangın Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında büyük yangın meydana geldi.

Saruhanlı'da mobilya fabrikasında yangın

MANİSA(İHA)- Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında büyük yangın meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA