Saruhanlı'da mobilya fabrikasında yangın
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Saruhanlı'da mobilya fabrikasında yangın

Saruhanlı'da mobilya fabrikasında yangın Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında büyük yangın meydana geldi.

08.08.2020 08:32 | Son Güncelleme: 08.08.2020 08:37

Saruhanlı'da mobilya fabrikasında yangın

MANİSA(İHA)- Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında büyük yangın meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.

Saruhanlı'da mobilya fabrikasında yangın

Kaynak: İHA

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