Saruhanlı'da ilk kez ekilen bezelyenin hasadı başladı
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Saruhanlı'da ilk kez ekilen bezelyenin hasadı başladı

Saruhanlı'da ilk kez ekilen bezelyenin hasadı başladı
08.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:55

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, bu yıl ilk kez pamuğa alternatif ürün olarak ekimi yapılan bezelyenin hasadı başladı.

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, bu yıl ilk kez pamuğa alternatif ürün olarak ekimi yapılan bezelyenin hasadı başladı.

Üzümün başkenti olarak bilinen ve pamuk üretiminde de Türkiye'de önemli bir paya sahip olan Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, alternatif olarak bezelye üretimine başlandı. Geçtiğimiz yıl aralık ayında tohumları toprakla buluşturulan bezelyeler, 5 ay sonra sofralarla buluşmak üzere biçerdöverlerle hasat edilmeye başlandı. Saruhanlı ilçesi kırsal Lütfiye Mahallesi'nde ilk kez ekimi gerçekleştirilen bezelye tarlasını gezip, hasadı izleyen Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Saruhanlı'nın kırsal Lütfiye Mahallesi'nde çiftçimiz alternatif olarak ekmiş olduğu bezelye hasadı başladı. İlçemizde bu yıl pamuğa alternatif olarak bin 500 dekar alana bezelye ekildi. Hasadı yapılan bezelyeler ilçemizdeki anlaşılan bir firmaya gönderilmekte. Firma, çiftçimizin gübresini, ilacını, tohumunu, suyunu temin edip hasadına dahi yardımcı oluyor. Üreticimiz ise sadece ekimi ve üretimini yapıyor. Fiyat olarak kilo başına üreticiye 1.65 lira verilmektedir. Kilo başına ise kalitesine göre 80 kuruş ile 1 lira arası bir maliyeti var. Dekar başına çiftçimize 500- 650 lira gelir sağlanmaktadır" dedi.

Bezelye üretimini önümüzdeki yıllarda daha geniş alanda üretmeyi hedeflediklerini belirten Okur, "Bu ilk ürün biçildikten sonra kalan yaprakları sapları toplanıp, balyalanarak satılıyor. Bu da çiftçimize ekstra bir gelir sağlıyor. Ayrıca, tora kalan kök kısımları da traktörlerle sürülerek toprağa azot olarak dönüyor. Üretici, böylelikle de bir fayda görüyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda da ekimin devamını getireceğiz" dedi.ÜRETİCİ MEMNUN

Üretimden duyduğu memnuniyeti anlatan evli 2 çocuk babası çiftçi Bilal Çelik (40) de "Bu yıl pamuğa alternatif ürün olarak bezelye ektik. Fiyat olarak çok iyi dekar başına bin ila bin 250 kilo arasında değişen verim alıyorum. Gayet karlı ve mantıklı bir iş. Çiftçi arkadaşlarımıza tavsiye ederim" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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