Saruhanlı'da gölet temizliği devam ediyor
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Saruhanlı'da gölet temizliği devam ediyor

05.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:57
Saruhanlı'da gölet temizliği devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi'nde yer alan hayvan içme suyu (HİS) göletlerinde temizlik ve genişletme çalışması başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi'nde yer alan hayvan içme suyu (HİS) göletlerinde temizlik ve genişletme çalışması başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerdeki hayvan üreticilerine destek vermek için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Saruhanlı ilçesi Hatıplar Mahallesi'nde, küçükbaş ve büyükbaş hayvanın yanı sıra yaban hayvanlarının da faydalandığı gölette temizlik ve genişletme çalışmaları başlatıldı. Mahalle Muhtarı Ahmet Şahin tarafından yapılan başvuru üzerine çalışma başlatan ekipler, mahallede yer alan göletlerde yaptıkları etüt çalışması sonrasında temizlik ve genişletme ihtiyacının olduğunu tespit etti. Mahallede bulunan 3 adet Hayvan İçme Suyu Göletinin temizlenmesi ve genişletilmesi ile ilgili çalışmalar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sürdürülüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılık üzerine tüm paydaşlar ile birlikte çalışarak Manisa'da kırsal kalkınmanın sağlanması konusunda aktif rol alındığını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile 17 ilçede çalışmalara devam edeceklerini belirten Yılmaz Usta, her zaman üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. - MANİSA

Saruhanlı'da gölet temizliği devam ediyor
Saruhanlı'da gölet temizliği devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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