Saruhanlı'da 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Saruhanlı'da 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Saruhanlı ilçe kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Akhisar-Manisa istikametinde 45 YA 0337 plakalı otomobili ile ilerleyen Bayram K., Saruhanlı-Mütevelli istikametinde giden Mehmet D. idaresindeki 45 AER 215 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen 45 AER 215 plakalı otomobil, aynı yöndeki Selim K. yönetimindeki 45 M 6415 plakalı araca çarptı. 3 otomobilin karıştığı kazada, 45 YA 0337 plakalı otomobilin sürücüsü Bayram K. ve yolcu konumundaki Düriye B. ağır yaralı olarak Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 45 YA 0337 plakalı otomobilde bulunan yolcu Ayşenur D. ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Saruhanlı'da 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Saruhanlı'da 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Saruhanlı'da 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Saruhanlı'da 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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