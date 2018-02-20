Saruhanlı CHP Ön Seçime Gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Saruhanlı İlçe Başkanı Zeki Bilgin, 20 Mayıs'ta tüm üyelerin katılımı ile belediye başkan adaylarını belirleyeceklerini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi Saruhanlı İlçe Teşkilatı, 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesi belediye başkan adayını tüm üyelerin katılımıyla ön seçim yaparak, sandıkla belirleyecek. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Zeki Bilgin, CHP Saruhanlı belediye başkan adayı olmak isteyenlerin 30 Nisan'a kadar ilçe başkanlığına müracaat etmeleri gerektiğini ifade ederek, 20 Mayıs'ta tüm üyelerin katılımı ile belediye başkan adaylarını belirleyeceklerini duyurdu. Zeki Bilgin, "Aday olmak isteyen, Saruhanlıya hizmet etmek istiyorum diyen tüm partili, partisiz hemşerilerimin müracaat etme ve ön seçime girme hakkı vardır. 30 Nisan 2018 müracaatların son günüdür. 20 Mayıs'ta tüm üyelerin katılımı ile ön seçim yapılacaktır" dedi.

CHP'nin sırtına binip bir yerlere gelmek için değil, 'CHP'yi ve Saruhanlı'yı sırtında taşımak istiyorum' diyenlerle yol yürümek istediklerini belirten Bilgin, "Belediye başkan adayını belirleme yöntemimiz beş ayaktan oluşuyor; tüm üyelerin katılımı ile ön seçim, anket kamuoyu araştırması, ilçe teşkilatının görüşü, il başkanlığının görüşü ve genel merkezin kararı ile adayımız belirlenecek. İlk 3 madde aday belirlemede en önemli unsurlardır. İl başkanlığı ve genel merkez burada ki sonuç ve değerlendirmelere göre karar alır. CHP üyesi her zaman doğru karar vermiştir. Bugüne kadar kimin ne yaptığını partimizin seçkin ve aydın üyeleri çok iyi bilirler. Aday olmak isteyen partili partisiz hem kim olursa 30 Nisan'a kadar CHP Saruhanlı ilçe başkanlığımıza bizzat müracaatlarını yapmaları gerekmektedir. Her şey Saruhanlımız için, partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. - MANİSA