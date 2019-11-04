Saruhanlı Belediyespor'da görev değişimi

04.11.2019 13:58

Manisa 1. Amatör Küme takımlarından Saruhanlı Belediyespor'da antrenörlük görevine Mustafa Maltaş, takımın teknik sorumluluğuna Soner Konyalı getirildi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, yeni göreve getirilen Maltaş ve Konyalı'yı makamında kabul ederek, tebrik etti.

Başkan Zeki Bilgin, Saruhanlı Belediyespor'u layık olduğu konuma getireceklerini ifade ederek,"Saruhanlı Belediyespor'u yeniden ayağa kaldıracağız. İlk hedef Süper Amatör Küme'ye çıkmak, ondan sonra da BAL olacak. Bunu da yaparken yere sağlam basacağız. En büyük hedefimiz ise TFF Üçüncü Lig'e çıkmak olacak. Bunun için çok çalışacağız" dedi.

Kaynak: AA