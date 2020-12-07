Saruhanlı Belediyesinden işyeri kapanan esnaflara 500 TL yardım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Saruhanlı Belediyesinden işyeri kapanan esnaflara 500 TL yardım

07.12.2020 13:56 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:01
Saruhanlı Belediyesinden işyeri kapanan esnaflara 500 TL yardım

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçede Covid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen esnaflara 500 TL nakdi yardım yapacaklarını müjdeledi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçede Covid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen esnaflara 500 TL nakdi yardım yapacaklarını müjdeledi.

Başkan Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, aralık ayı olağan meclis toplantısında bu konuyu görüşerek, Belediye bütçesinden esnaflara yardım yapılması için oy birliğiyle karar aldıklarını ifade etti.

İlçede faaliyet gösteren ancak Covid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen esnafların ekonomik sıkıntı içine düştüklerini dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"İlçemizde yüzlerce esnafımızın işyeri şu an kapalı durumdadır. Günlük kazançları ile evlerinin geçimini sağlayan esnaf arkadaşlarımız ekonomik sıkıntıya düştü. Onlara bir nebze olsun destek olmak amacıyla böyle bir karar aldık. Konuyu Belediye meclisimizde görüşüp onayladık. Hayırlı olsun. Temennimiz bu salgın bir an evvel ortadan kalkması ve ülkemizin düzenine kavuşmasıdır." - MANİSA

Saruhanlı Belediyesinden işyeri kapanan esnaflara 500 TL yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kahvehanesi kapanan esnaf manavlığa başladı
Kahvehanesi kapanan esnaf manavlığa başladı
Körfez Belediyesi'nden esnafa 1000 TL yardım
Körfez Belediyesi'nden esnafa 1000 TL yardım
Yangında iş yerleri kullanılamaz hale gelen esnaf için yardım kampanyası
Yangında iş yerleri kullanılamaz hale gelen esnaf için yardım kampanyası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Ezgi Mola Ivana Sert Cem Yılmaz
Spor Erol Bulut Yılmaz Vural Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Saruhanlı Belediyesinden işyeri kapanan esnaflara 500 TL yardım - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:21:44. #1.15#
title