Saruhanlı 3.9 Büyüklüğünde Deprem (2)

BÜYÜKLÜĞÜ 4.2 OLARAK DÜZELTİLDİ



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, ilk olarak Manisa'nın Saruhanlı İlçesi merkezli ve 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı depremi, merkez üssü Şehzadeler İlçesi ve 4.2 büyüklüğünde olarak revize etti. Ayrıca ilk sarsıntıdan sonra Manisa'da 2'si Şehzadeler İlçesinde 1'i Akhisar'da olmak üzere 3.0, 2.3 ve 2.0 büyüklüklerinde 3 deprem daha oldu.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Ayrıca AFAD da daha önce Saruhanlı olarak açıkladığı depremin merkez üssünü Şehzadeler ilçesi olarak düzeltti.



