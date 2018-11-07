Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nden Yerel Medyaya Destek

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak, "Yerel gazete okuyalım, okutalım ve destek olalım" kampanyası başlattıklarını bildirdi.

İncetoprak, yazılı açıklamasında, yerel medyanın her zaman desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Gazete, dergi ve televizyonların her zaman yanında olacaklarını belirten İncetoprak, şunları kaydetti:

"Dernek olarak her sabah tüm yerel gazeteleri bayiden alıyoruz. Bu konuda üyelerimizden de destek bekliyorum. Yerel gazete ve televizyonlarımızın dün olduğu gibi bugün de yanında olacağız. Dernek olarak, 'Yerel gazete okuyalım, okutalım ve destek olalım' kampanyası başlattık. Kayseri'deki tüm yerel gazetelere oda olarak abone olacağız ve aynı zamanda üyelerimizin de duyarlı olmaları için çalışma yapacağız. Televizyonlarımızın da yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde oda olarak yerel medya için bu düşüncemize üyelerimizin de ortak olacağını biliyor ve şimdiden herkese teşekkür ediyorum."