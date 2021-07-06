Son dakika! Sarraf Mustafa Zağlı: "Yatırımcı arkadaşlarımız hiçbir zaman paniğe yer vermesinler"
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Son dakika! Sarraf Mustafa Zağlı: "Yatırımcı arkadaşlarımız hiçbir zaman paniğe yer vermesinler"

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre (KAYSERİ)Sarraf Mustafa Zağlı: "Yatırımcı arkadaşlarımız hiçbir zaman paniğe yer vermesinler" Kayseri'de sarraflık yapan Mustafa Zağlı, altına yatırımın tam zamanı olduğunu söyledi.

(KAYSERİ)Sarraf Mustafa Zağlı: "Yatırımcı arkadaşlarımız hiçbir zaman paniğe yer vermesinler"

KAYSERİ - Kayseri'de sarraflık yapan Mustafa Zağlı, altına yatırımın tam zamanı olduğunu söyledi. Mustafa Zağlı, "Yatırımcı arkadaşlarımız hiçbir zaman paniğe yer vermesinler" dedi.

Yatırım yapacak vatandaşların panik yapmadan sabırlı bir şekilde beklemeleri gerektiğini söyleyen sarraf Mustafa Zağlı, "Altın yıllardan beri sürekli gel git yaşar. Yaz mevsimiz ne kadar düğün mevsimi olsa da pandemi döneminden dolayı vatandaşlarımızın farklı yatırımlara yönelimi var. Altın da geçen haftaya göre, biraz yavaşlama ve gel git yaşıyor. Grafik sürekli değişiyor. Fiyatlar sürekli değişiyor. Fiyatlarımız geçen sene ile aynı seviyede ama altın yatırımcısı arkadaşlarımız hiçbir zaman paniğe yer vermesinler. Çünkü altın her zaman kendini koruyan bir madendir" dedi.

Zağlı, "Altın sabır işidir. Altın yatırımcısını hiçbir zaman üzmez. Yıl sonunda altın yatırımcısı güzel ve iyi haberler alarak mutlu olacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Sarraf Mustafa Zağlı: 'Yatırımcı arkadaşlarımız hiçbir zaman paniğe yer vermesinler'
Son dakika! Sarraf Mustafa Zağlı: 'Yatırımcı arkadaşlarımız hiçbir zaman paniğe yer vermesinler'
Son dakika! Sarraf Mustafa Zağlı: 'Yatırımcı arkadaşlarımız hiçbir zaman paniğe yer vermesinler'
Son dakika! Sarraf Mustafa Zağlı: 'Yatırımcı arkadaşlarımız hiçbir zaman paniğe yer vermesinler'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan

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