Sarraf'ın Ev Hapsi ve Koruma Şartı Neden Kaldırıldı? - Haberler
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Sarraf'ın Ev Hapsi ve Koruma Şartı Neden Kaldırıldı?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

New York Barosu ve New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne kayıtlı avukat Cahit Akbulut hayati riski olan Rıza Sarraf'ın bu kadar serbestçe dolaşabilmesini sağlayan kararın hukuki bir risk taşıdığı görüşünde.

New York Barosu ve New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne kayıtlı avukat Cahit Akbulut hayati riski olan Rıza Sarraf'ın bu kadar serbestçe dolaşabilmesini sağlayan kararın hukuki bir risk taşıdığı görüşünde

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