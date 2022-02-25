Sarper Barış Saka, 3. kez Sivasspor'un maçını yönetecek - Haberler
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Sarper Barış Saka, 3. kez Sivasspor'un maçını yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sarper Barış Saka, 3. kez Sivasspor'un maçını yönetecek

DG Sivasspor-Beşiktaş maçının hakemi Sarper Barış Saka, kırmızı-beyazlı takımın 3. kez karşılaşmasında görev alacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - DG Sivasspor- Beşiktaş maçının hakemi Sarper Barış Saka, kırmızı-beyazlı takımın 3. kez karşılaşmasında görev alacak.

Antalya Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Sarper Barış Saka, Sivasspor'un 3. kez maçını yönetecek. Sarper Barış Saka'nın düdük çaldığı geride kalan 2 müsabakada kırmızı-beyazlılar 1 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı. Saka bu sezon ilk kez Sivasspor maçı yönetecek. Sivasspor, hakem Sarper Barış Saka'nın yönettiği maçta son olarak geçen sezon deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşmıştı.

Saper Barış Saka'nın yönettiği Sivasspor maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

Sivasspor - Giresunspor: 1-0

Yeni Malatyaspor - Sivasspor: 2-2 - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Beşiktaş, Antalya, Spor, Haberler

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