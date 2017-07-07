Sarp Sınır Kapısında Uyuşturucu Operasyonu

Sarp Sınır Kapısında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sarp Sınır Kapısı Gümrük sahasına yaya olarak gelen, Gürcistan uyruklu N.F adlı kadının, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe ve risk kriterleri çerçevesinde değerlendirilerek X-Ray taramasına alındığı belirtildi.



Açıklamada, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri emrinde görevli narkotik dedektör köpeği "Cleo" da katıldığı aramalarda, valiz içerisine gizlenmiş 350 küçük kağıt içerisinde toplam 600 gram "bonzai" ele geçirildiği kaydedildi.



Olayla ilgili N.F'nin gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği kaydedildi.



Öte yandan açıklamada, gözaltına alınan kadının,Gürcistan'dan yolcu otobüsüyle Sarp Sınır Kapısına geldiği ve transit olarak Yunanistan'a gitmeye çalıştığının da öğrenildiği belirtildi.