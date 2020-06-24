Sarp Sınır Kapısında gümrük kaçağı yüz dolgu maddesi ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sarp Sınır Kapısında gümrük kaçağı yüz dolgu maddesi ele geçirildi

- Sarp Sınır Kapısında gümrük kaçağı yüz dolgu maddesi ele geçirildi Artvin'de Sarp Sınır Kapısı'nda yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen yüz dolgu maddesi ele geçirildi.

24.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:05

- Sarp Sınır Kapısında gümrük kaçağı yüz dolgu maddesi ele geçirildi

ARTVİN - Artvin'de Sarp Sınır Kapısı'nda yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen yüz dolgu maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük sahasına gelen A.Y'nin kullandığı tırda arama yaptı. Şüphe üzerine X-Ray cihazına yönlendirilen tırın çekici kabininin içindeki yatağın altında gümrük kaçağı 100 kozmetik ürün ele geçirildi. Yüz dolgu işleminde kullanılan malzemelere el konulurken, A.Y. hakkında ise Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu.

Öte yandan ele geçirilen eşyaların gümrüklenmiş değerinin ise yaklaşık 60 bin lira olduğu öğrenildi.

Sarp Sınır Kapısında gümrük kaçağı yüz dolgu maddesi ele geçirildi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm Haber
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi Haber
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı Haber
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi Haber
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
Dün meydana gelen selde Esenyurt genelinde 300 bina etkilendi
Dün meydana gelen selde Esenyurt genelinde 300 bina etkilendi
Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazanmış
Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazanmış
İhbar alan polislerin minibüsü metrelerce kovaladığı anlar kask kamerasına yansıdı
İhbar alan polislerin minibüsü metrelerce kovaladığı anlar kask kamerasına yansıdı
Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti
İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Açıktan Safiye Soyman Ezgi Eyüboğlu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Alper Ulusoy Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Sarp Sınır Kapısında gümrük kaçağı yüz dolgu maddesi ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 17:40:11. #1.15#
title