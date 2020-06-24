Sarp Sınır Kapısında gümrük kaçağı yüz dolgu maddesi ele geçirildi
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Sarp Sınır Kapısında gümrük kaçağı yüz dolgu maddesi ele geçirildi

Artvin'de Sarp Sınır Kapısı'nda yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen yüz dolgu maddesi ele geçirildi.

Sarp Sınır Kapısında gümrük kaçağı yüz dolgu maddesi ele geçirildi
24.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:42

Artvin'de Sarp Sınır Kapısı'nda yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen yüz dolgu maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük sahasına gelen A.Y'nin kullandığı tırda arama yaptı. Şüphe üzerine X-Ray cihazına yönlendirilen tırın çekici kabininin içindeki yatağın altında gümrük kaçağı 100 kozmetik ürün ele geçirildi. Yüz dolgu işleminde kullanılan malzemelere el konulurken, A.Y. hakkında ise Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu.

Öte yandan ele geçirilen eşyaların gümrüklenmiş değerinin ise yaklaşık 60 bin lira olduğu öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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