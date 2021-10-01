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Sarp Sınır Kapısında çalıntı araçta kaçak sigara ve içki ele geçirildi

AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel
Sarp Sınır Kapısında çalıntı araçta kaçak sigara ve içki ele geçirildi

Türkiye Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, çalıntı olduğu belirlenen araçta kaçak içki ve sigara ele geçirildi.

Türkiye Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, çalıntı olduğu belirlenen araçta kaçak içki ve sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığınca Sarp Sınır Kapısı bölgesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, terk edilmiş vaziyetteki aracın çalıntı olduğu belirlendi.

Bunun üzerine araçta yapılan aramada, 78 paket bandrolsüz sigara, 30 paket bandrolsüz puro ve 12 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, çalıntı araç ise sahibine teslim edildi.

AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sarp Sınır Kapısında çalıntı araçta kaçak sigara ve içki ele geçirildi - Haberler
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