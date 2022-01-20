Sarp Sınır Kapısı'nda 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'nda, yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi.

Sarp Sınır Kapısı'nda, yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen Gürcü G.K'nin kullandığı otomobilde X-ray araması yapıldı.

Arama hangarına sevk edilen ve detaylı şekilde incelenen aracın muhtelif yerlerine gizlenmiş 11 kutu içinde 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi.

Şüpheli G.K. hakkında adli işlem başlatıldı.