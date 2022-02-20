Sarp Sınır Kapısı'ndan bir günde 807 tır çıkış yaptı

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda 19 Şubat'ta 807 tırın çıkış yaptığı bildirildi.

Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, yaptığı yazılı açıklamada, Sarp Sınır Kapısı'nın tır kuyrukları hususunda makus talihini yendiğini belirtti.

Sarp Kara Hudut Kapısı'nda 19 Şubat'ta 807 tır çıkışı sağlanarak, bu alandaki 800 olan hedefin aşıldığını aktaran Akyürek, şunları kaydetti:

"Daha önce '800 rakamını geçebilir miyiz' hayali kuruyorduk ve bu hayal gerçekleşmiştir. Daima kuyruklarla anılan Hopa Sarp güzergahı çıkış rekorunu kırarak lojistik sektöründe de bu başarıyı sağlayan başta Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürümüz Sayın Recep Bilgin'e, Sarp Gümrük Müdürümüze, tüm idari amirlerimize ve gecesini gündüzüne katıp 7/24 çalışan tüm gümrük çalışanlarına Hopa Ticaret ve Sanayi Odası adına teşekkür ediyorum."

Akyürek, "Sarp Kara Hudut Kapısı'nda 807 tır ve 284 küçük araç çıkışıyla toplam 1091 sayısına ulaşılmış olup 520 de araç girişi gerçekleşmiştir. Bir uyum içinde çalışan ve bu rekoru kıran tüm gümrük çalışanlarına minnettarız." ifadelerini kullandı.