Sarp Sınır Kapısı'nda yurda kaçak yollardan sokulmak istenen ürünler ele geçirildi
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Sarp Sınır Kapısı'nda yurda kaçak yollardan sokulmak istenen ürünler ele geçirildi

18.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:24

Sarp Sınır Kapısı'nda tırda yapılan aramada yurda kaçak yollardan sokulmak istenen ürünler ele geçirildi.

Sarp Sınır Kapısı'nda tırda yapılan aramada yurda kaçak yollardan sokulmak istenen ürünler ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gürcistan'dan Türkiye'ye girmek üzere gümrük sahasına gelen E.K'nin kullandığı tırda arama yapıldı.

X-Ray taramasına sokulan tırda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, arama hangarında detaylı şekilde incelendi.

Ekiplerce yapılan kapsamlı aramada azdırma çakısı (dişli) olduğu düşünülen çeşitli ebatlarda 14 ürün ile 38 bin matkap ucu ele geçirildi.

E.K. hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem başlatıldı.

Sarp Sınır Kapısı'nda yurda kaçak yollardan sokulmak istenen ürünler ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda yurda kaçak yollardan sokulmak istenen ürünler ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda yurda kaçak yollardan sokulmak istenen ürünler ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda yurda kaçak yollardan sokulmak istenen ürünler ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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