Sarp Sınır Kapısı'nda yoğun tır kuyruğu oluştu
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Sarp Sınır Kapısı'nda yoğun tır kuyruğu oluştu

Sarp Sınır Kapısı'nda yoğun tır kuyruğu oluştu
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda tırlar yoğunluk oluşturdu.

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Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda tırlar yoğunluk oluşturdu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayarak Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe merkezine kadar uzanan tır kuyruğu, 20 kilometreyi aştı.

AA muhabirinin Sarp Mülki İdare Amirliğinden aldığı bilgiye göre, son 15 günde kapıdan yurt dışına, günlük ortalama 550-600 tır çıkış yapıyor.

Gümrükteki geçişlerde herhangi bir aksama yaşanmazken tır kuyruğuna ihracattaki artış ile bazı Kafkas ve Orta Asya devletleriyle transit geçiş belgesinin (dozvola) temininde yaşanan gecikmenin neden olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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