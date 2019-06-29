Sarp Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu sorunu devam ediyor

ARTVİN - Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı'nda, Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar, Türk tarafında kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Bir ay içinde ikinci kez yaşanan TIR kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar uzandı.

Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda son bir ay içinde Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan TIR sürücüleri bir kez daha kapıda kaldı. İşlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan TIR'lar, Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda kaldı. Geçiş işlemlerinin uzaması nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen TIR'lar kuyruk oluşturdu. TIR parklarının dolması üzerine, karayolunun bir şeridini dolduran TIR'lar trafiğin aksamasına neden oluyor.

Kaynak: İHA