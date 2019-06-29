Sarp Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu devam ediyor

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı'nda, Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapılan tırlar, Türk tarafında kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Bir ay içinde ikinci kez yaşanan tır kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar uzandı.

Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda son bir ay içinde Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan tır sürücüleri bir kez daha kapıda kaldı. İşlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan tırlar, Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda kaldı. Geçiş işlemlerinin uzaması nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen tırlar kuyruk oluşturdu. Tır parklarının dolması üzerine, karayolunun bir şeridini dolduran tırlar trafiğin aksamasına neden oluyor. - ARTVİN

Kaynak: İHA