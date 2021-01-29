Sarp Sınır Kapısı'nda minibüsteki özel depolara gizlenmiş 127 kilogram bal bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sarp Sınır Kapısı'nda minibüsteki özel depolara gizlenmiş 127 kilogram bal bulundu

29.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:52
Sarp Sınır Kapısı'nda minibüsteki özel depolara gizlenmiş 127 kilogram bal bulundu

Artvin'de, Sarp Sınır Kapısı'nda minibüsteki özel depolara gizlenmiş 127 kilogram bal bulundu.

Artvin'de, Sarp Sınır Kapısı'nda minibüsteki özel depolara gizlenmiş 127 kilogram bal bulundu.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, yurda girmek isteyen Gürcistan uyruklu V.S'nin kullandığı minibüste arama yapıldı.

V.S'nin şüpheli davranışları üzerine araç X-Ray taramasından geçirilerek detaylı aramaya alındı.

Aramada minibüsün marşpiyeli ile arka çamurluklarındaki 4 özel depoya gizlenmiş 127 kilogram bal bulundu.

Sürücü gözaltına alındı, yurda kaçak yolardan sokulmak istenen bala el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Hande Erçel Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Okan Buruk Mesut Özil Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Silah Aralık Antalya Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sarp Sınır Kapısı'nda minibüsteki özel depolara gizlenmiş 127 kilogram bal bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 13:55:34. #1.16#
title