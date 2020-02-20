Sarp Sınır Kapısı'nda minibüste 114,5 kilogram kaçak bal bulundu
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Sarp Sınır Kapısı'nda minibüste 114,5 kilogram kaçak bal bulundu

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda bir yolcu minibüsünün yakıt deposunda 114,5 kilogram kaçak bal ele geçirildi.

20.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:01
Sarp Sınır Kapısı'nda minibüste 114,5 kilogram kaçak bal bulundu

'in ilçesindeki 'nda bir yolcu minibüsünün yakıt deposunda 114,5 kilogram kaçak bal ele geçirildi.

Sarp Sınır Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen G.M'nin kullandığı yolcu minibüsünde şüphe üzerine arama yaptı.

Ekiplerce X-Ray cihazından geçirilen aracın yakıt deposunda, 114,5 kilogram kaçak bal bulundu.

Gürcistan uyruklu sürücü G.M. gözaltına alındı, kaçak bala el konuldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sarp Sınır Kapısı'nda minibüste 114,5 kilogram kaçak bal bulundu
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