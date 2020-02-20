: Sarp Sınır Kapısı'nda minibüste 114,5 kilogram kaçak bal bulundu

20.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:01

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda bir yolcu minibüsünün yakıt deposunda 114,5 kilogram kaçak bal ele geçirildi.

Sarp Sınır Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen G.M'nin kullandığı yolcu minibüsünde şüphe üzerine arama yaptı.

Ekiplerce X-Ray cihazından geçirilen aracın yakıt deposunda, 114,5 kilogram kaçak bal bulundu.

Gürcistan uyruklu sürücü G.M. gözaltına alındı, kaçak bala el konuldu.

Kaynak: AA

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