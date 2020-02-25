Sarp Sınır Kapısı'nda koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

25.02.2020 18:16 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:16

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 6 milyon 796 bin 726 yolcunun giriş-çıkış yaptığını söyledi.

Vali Doruk, Hopa Kaymakamlığı toplantı salonunda başkanlık ettiği Sarp Sınır Kapısı Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, modernize edilen kapının Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer aldığını söyledi.

Sarp'ın, Türkiye'nin kara sınır kapıları arasında yolcu trafiği bakımından ilk sırada yer aldığına işaret eden Doruk, "Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince Sarp Sınır Kapısı fiziki alanı yenilenerek 36 bin 191'den 46 bin 336 metrekarelik alana kavuşturuldu. Yeni proje ile yolcu giriş çıkış peron sayısı 20'ye, araç peron sayısı ise 12'ye çıkarıldı." dedi.

Doruk, araç işlemi yapacak polis, tescil, muayene kantar ve vezne personelinin tek noktada toplandığını belirterek modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasından sonra yolcu trafiğinin daha da etkin ve sağlıklı şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Buradan geçen yıl 6 milyon 796 bin 726 yolcunun giriş-çıkış yaptığını kaydeden Doruk, 2018'de bu rakamın 6 milyon 912 bin 356 olduğunu aktardı.

Doruk, geçen yıl kapıdan araç geçişlerinin 2018'e göre yüzde 5 arttığına dikkati çekerek, geçen yıl sınır kapısından 285 bin 637 aracın giriş, 341 bin 656 aracın ise çıkış yaptığını söyledi.

Toplantıda, ilk kez geçen yılın aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik Sarp Sınır Kapısı'nda alınacak tedbirler de görüşüldü. İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, tedbirlere yönelik katılımcılara bilgi verdi.

Sarp Mülki İdare Amiri ve Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar'ın, sınır kapısındaki genel işleyiş ve personel sayısı hakkında bilgi verdiği toplantıya, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Osman Göllüce, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Salih Avcı ile gümrük sahasında görev yapan ilgili kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA