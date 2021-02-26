Sarp Sınır Kapısı'nda kaçak otomobil yedek parçaları ele geçirildi
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Sarp Sınır Kapısı'nda kaçak otomobil yedek parçaları ele geçirildi

26.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:54
Sarp Sınır Kapısı'nda kaçak otomobil yedek parçaları ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 36 bin lira değerinde otomobil yedek parçası ele geçirildi.

Sarp Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 36 bin lira değerinde otomobil yedek parçası ele geçirildi.

Sarp Gümrük Sahası'na gelen Ö.Ö. idaresindeki tır, gümrük tescil ve muayene işlemlerinin ardından personel tarafından risk analizleri çerçevesinde x-ray cihazına yönlendirildi.

Tarama sırasında bazı bölgelerinde şüpheli yoğunluk görülen tır, arama hangarına sevk edildi.

Buradaki detaylı aramada tırın farklı yerlerine zulalanmış 41 otomobil yedek parçası ele geçirildi.

Araç sürücü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, ele geçirilen otomobil yedek parçalarının gümrüklenmiş değerinin 36 bin 409 lira olduğu tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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