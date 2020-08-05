Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen 1160 paket sigara ile 3 litre içki ele geçirildi.
05.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:29
Sarp Sınır Kapısı'nda yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen 1160 paket sigara ile 3 litre içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük sahasına gelen K.B. yönetimindeki tırda arama yaptı.
Şüphe üzerine X-ray cihazına yönlendirilen tırın çekicisi ve dorsesinin çeşitli yerlerine zulalanmış 1160 paket sigara ile 3 litre içki ele geçirildi.
K.B. hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu.
Kaynak: AA