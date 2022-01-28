Sarp Sınır Kapısı'nda bilgisayar parçası kaçakçılığı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarp Sınır Kapısı'nda bilgisayar parçası kaçakçılığı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Sarp Sınır Kapısı'nda bilgisayar parçası kaçakçılığı Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenen piyasa değeri 745 bin lira tutarında gümrük kaçağı bilgisayar parçası ele geçirildi.

Sarp Sınır Kapısı'nda bilgisayar parçası kaçakçılığı

ARTVİN - Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenen piyasa değeri 745 bin lira tutarında gümrük kaçağı bilgisayar parçası ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gürcistan'dan Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Azerbaycan vatandaşı E.M, A.M, E.S, A.M'nin tırında X-ray araması yapıldı.

Arama hangarına sevk edilen ve detaylı şekilde incelenen tırların çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette toplam 81 adet server kurulumunda kullanıldığı düşünülen bilgisayar parçası cinsi eşya ele geçirildi.

Tır şoförleri E.M, A.M, E.S, A.M'nin hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı adli işlem başlatırken, kaçak ürünlere ve araçlara el konuldu.

Sarp Sınır Kapısı'nda bilgisayar parçası kaçakçılığı

Sarp Sınır Kapısı'nda bilgisayar parçası kaçakçılığı

Sarp Sınır Kapısı'nda bilgisayar parçası kaçakçılığı

İhlas Haber Ajansı / Cem Usta - 3. Sayfa

Sarp Sınır Kapısı, Türkiye, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title