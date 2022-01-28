Sarp Sınır Kapısı'nda bilgisayar parçası kaçakçılığı
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Sarp Sınır Kapısı'nda bilgisayar parçası kaçakçılığı Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenen piyasa değeri 745 bin lira tutarında gümrük kaçağı bilgisayar parçası ele geçirildi.
Sarp Sınır Kapısı'nda bilgisayar parçası kaçakçılığı
ARTVİN - Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenen piyasa değeri 745 bin lira tutarında gümrük kaçağı bilgisayar parçası ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gürcistan'dan Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Azerbaycan vatandaşı E.M, A.M, E.S, A.M'nin tırında X-ray araması yapıldı.
Arama hangarına sevk edilen ve detaylı şekilde incelenen tırların çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette toplam 81 adet server kurulumunda kullanıldığı düşünülen bilgisayar parçası cinsi eşya ele geçirildi.
Tır şoförleri E.M, A.M, E.S, A.M'nin hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı adli işlem başlatırken, kaçak ürünlere ve araçlara el konuldu.