Sarp Sınır Kapısı'nda 771 bin 500 hibrit salatalık tohumu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sarp Sınır Kapısı'nda 771 bin 500 hibrit salatalık tohumu ele geçirildi

20.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:44
Sarp Sınır Kapısı'nda 771 bin 500 hibrit salatalık tohumu ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'nda bir minibüste gümrük işlemi yapılmamış 771 bin 500 hibrit salatalık tohumu bulundu.

Sarp Sınır Kapısı'nda bir minibüste gümrük işlemi yapılmamış 771 bin 500 hibrit salatalık tohumu bulundu.

Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'na gelen Rus uyruklu R.R'nin kullandığı minibüste X-Ray taraması yapıldı.

Farklı noktalarda şüpheli yoğunluk tespit edilen minibüs, arama hangarına sevk edildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, aracın değişik yerlerine gizlenmiş 1289 pakette 771 bin 500 hibrit salatalık tohumu ele geçirildi.

Minibüs ve tohumlara el koyulurken sürücü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu Aras Bulut İynemli
Spor Erol Bulut Caner Erkin Ünal Karaman Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sarp Sınır Kapısı'nda 771 bin 500 hibrit salatalık tohumu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 11:45:33. #1.16#
title