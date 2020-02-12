Sarp Sınır Kapısı'nda 5 kilometrelik tır kuyruğu

12.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:46

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tır parkına giremeyen araçlar uzun kuyruğa neden oldu.

Sarp Sınır Kapısı güzergahındaki Hopa - Kemalpaşa arasında yaklaşık 5 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Kemalpaşa Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı ve sonrasında meydana gelen buzlanma nedeniyle araç parkına yeteri düzeyde araç alınamamasından dolayı, yol güzergahında yoğunluk yaşandı.

Yetkililer, Sarp Gümrük Kapısı'nda işleyişin olağan seyrinde ilerlediğini, güzergahtaki yoğunluğun yarına kadar normale dönmesinin beklendiğini ifade etti.

Karadeniz Sahil Yolu kenarında park halinde bekleyen tırlar, tek şeritten sağlanan trafikte zaman zaman aksamalara neden oluyor.

Kaynak: AA