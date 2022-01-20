OTOMOBİLİNE GİZLEDİĞİ 5 BİN SU KAPLUMBAĞASIYLA YAKALANDI

ARTVİN'de Sarp Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurularak aranan otomobilde 5 bin kaplumbağası ele geçirildi. Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan sürücü hakkında, adli işlem başlatıldı.

Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Gürcistan vatandaşı G.K'nin kullandığı otomobilden şüphelenen Sarp Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, aracı risk kriterleri kapsamında X-Ray tarama cihazına yönlendirdi.Kapsamlı incelemenin ardından arama hangarına çekilen aracın, kapıdöşemeleri, koltuk kısmı, bagaj ve stpene boşluğuna kutular içinde gizlenmiş toplam 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi. Şüpheli sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.