Sarp Sınır Kapısı'nda 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi
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Sarp Sınır Kapısı'nda 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi.

20.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 20.01.2020 14:04
Sarp Sınır Kapısı'nda 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi

'nda, 'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce 'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Azerbaycan vatandaşı R.G'nin kullandığı otomobilde X-ray araması yapıldı.

Arama hangarına sevk edilen ve detaylı şekilde incelenen aracın kapı içlerine gizlenmiş 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi.

Şüpheli R.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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