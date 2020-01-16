Sarp Sınır Kapısı'nda 226 kilogram kaçak bal ele geçirildi
Haberler » Güncel » Sarp Sınır Kapısı'nda 226 kilogram kaçak bal ele geçirildi - Haber

Sarp Sınır Kapısı'nda 226 kilogram kaçak bal ele geçirildi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda bir otomobilde gümrük kaçağı 226 kilogram bal ele geçirildi.

16.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:56
Sarp Sınır Kapısı'nda 226 kilogram kaçak bal ele geçirildi

'in ilçesindeki 'nda bir otomobilde gümrük kaçağı 226 kilogram bal ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan 'ye giriş yapmak üzere Sarp Sınır Kapısı'na gelen Ş.A'nın kullandığı otomobilde şüphe üzerine arama yaptı.


Ekiplerce X-Ray tarama cihazından geçirilen araçta, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışıldığı belirlenen 226 kilogram bal bulundu.


Sürücü Ş.A. gözaltına alınırken, kaçak ballara el kondu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler