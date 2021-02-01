Sarp Sınır Kapısı'nda 2020'de 177 kaçakçılık olayı engellendi
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Sarp Sınır Kapısı'nda 2020'de 177 kaçakçılık olayı engellendi

01.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:56
Sarp Sınır Kapısı'nda 2020'de 177 kaçakçılık olayı engellendi

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, gümrük muhafaza görevlilerince yapılan denetimlerde, geçen yıl 177 kaçakçılık olayı engellendi.

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, gümrük muhafaza görevlilerince yapılan denetimlerde, geçen yıl 177 kaçakçılık olayı engellendi.

AA muhabirinin Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, sınır kapısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mart 2020'de yaya geçişlerine kapatılmasıyla kaçakçılık olayları azaldı.

Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında önlenen 177 olayda 204 milyon 95 lira değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Bu ürünler arasında ağırlıklı olarak elektronik sigara, sigara, nargile tütünü, alkol, makaron, bal, oto yedek parça, tespih, kozmetik eşya, cep telefonu, külçe alüminyum ile su kaplumbağası yer aldı.

Söz konusu kaçakçılık olaylarına ilişkin 58'i yabancı uyruklu olmak üzere 198 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) hakkında yakalama kararı bulunan 903 kişi, Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alındı. Bu kişilerden 254'ü tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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