Sarp Sınır Kapısı'nda, kırmızı reçeteli ilaç operasyonu
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Sarp Sınır Kapısı'nda, kırmızı reçeteli ilaç operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışına çıkarılmak istenen 20 bin kutu kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışına çıkarılmak istenen 20 bin kutu kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda yapılan analizde gümrük kapısına gelen TIR, riskli olarak değerlendirildi. Bunun üzerine x-ray taramasına sevk edilen TIR, ardından arama hangarında kontrol edildi. Taşınan yüke ilişkin gümrük idaresine verilen beyanda yer almayan, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen, tekstil eşyasının arasında gizlenmiş koliler içerisinde 20 bin kutu kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi. Uyuşturucu etkisi bulunan ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Sarp Sınır Kapısı'nda, kırmızı reçeteli ilaç operasyonu
Sarp Sınır Kapısı'nda, kırmızı reçeteli ilaç operasyonu
Sarp Sınır Kapısı'nda, kırmızı reçeteli ilaç operasyonu
Sarp Sınır Kapısı'nda, kırmızı reçeteli ilaç operasyonu
Sarp Sınır Kapısı'nda, kırmızı reçeteli ilaç operasyonu
Sarp Sınır Kapısı'nda, kırmızı reçeteli ilaç operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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