Sarp kayalıkların üstünden kuş gibi süzüldü
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Sarp kayalıkların üstünden kuş gibi süzüldü

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 41'incisi düzenlenen "Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri"nin son gününde, base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak, sarp kayalıkların üzerinden "yarasa atlayışı" yaptı.

04.07.2020 11:08 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:14

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 41'incisi düzenlenen "Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri"nin son gününde, base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak, sarp kayalıkların üzerinden "yarasa atlayışı" yaptı.

Kemaliye Gabani bölgesinde 2 bin 200 rakımda bulunan, 600 metre yüksekliğe sahip sarp kayalıklar üzerine 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkuruna tırmanarak ulaşan Koçak, buradan kendini aşağıya bıraktı.

Adeta kuş gibi süzülerek kayalıkların üzerinden geçen Koçak, saatteki hızı 200 kilometreyi bulan sürat ile ağaçlık alanda kurulan, ara mesafesi ve yüksekliği 5 metre olan platformun tam ortasından geçmeyi başardı.

Kemaliye Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfınca (KEMAV) ortak düzenlenen şenliklerin dördüncü gününde yapılan atlayış yerli ve yabancı turistlerce büyük bir ilgiyle izlendi.

Bazı turistler çocuklarıyla birlikte atlayışı izlerken bazıları da havada sporcuyu gözden kaybetmemek için dürbün kullandı.

Havada yaklaşık 1400 metre kadar süzülen Koçak, ardından paraşütünü açıp Karasu Nehri üzerinden geçerek belirlenen alana başarılı bir şekilde iniş yaptı.

Koçak, atlayışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, havanın dünden daha esintili olması nedeniyle bugün yaptığı atlayışın biraz daha zor olduğunu söyledi.

Adrenalin tutkunlarını Kemaliye'ye davet eden Koçak, "Pandemi nedeniyle 41'incisi düzenlenen şenliklerde wingsuit atlayışını sadece ben gerçekleştirdim. Fakat gelecek yıl hem wingsuit hem de base jump için çok sayıda sporcu buraya gelecek. Geçtiğimiz yıllarda da çok sayıda yabancı turist buraya gelmişti. Ben adrenalin tutkunlarını Kemaliye'ye davet ediyorum. Burası muhteşem bir yer. Adrenalin ve heyecan en üst düzeyde." diye konuştu.

Sarp kayalıkların üstünden kuş gibi süzüldü

Kaynak: AA

Manşet

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