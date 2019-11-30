Sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 çoban ve 6 koyun kurtarıldı
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Sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 çoban ve 6 koyun kurtarıldı

Van'ın Çatak ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 çoban ve 6 koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

30.11.2019 21:06 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:14
Sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 çoban ve 6 koyun kurtarıldı

'ın ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 çoban ve 6 koyun ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Çatak-Bahçesaray yol ayrımındaki sarp kayalıklarda meydana geldi. 2 çoban ve 6 küçükbaş keçinin mahsur kaldığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı Çatak Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu 2 çoban ve 6 koyun kayalıklardan kurtarıldı. - VAN

Kaynak: İHA
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