Sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 çoban ve 6 koyun kurtarıldı

30.11.2019 21:06 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:14

Van'ın Çatak ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 çoban ve 6 koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre olay, Çatak-Bahçesaray yol ayrımındaki sarp kayalıklarda meydana geldi. 2 çoban ve 6 küçükbaş keçinin mahsur kaldığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çatak Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu 2 çoban ve 6 koyun kayalıklardan kurtarıldı. - VAN

Kaynak: İHA