Sarp kayalıklarda AKUT'tan keçi kurtarma operasyonu

03.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:53

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Gazeller Mahallesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre Muğla-Denizli Karayolu üzerinde yer alan Gazeller mahallesindeki sarp kayalıklarda bir keçinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine Marmaris AKUT ekibi operasyon için bölgeye hareket etti.



Sarp kayalıklarda mahsur kalan keçiyi ekipler ip yardımı ile kurtararak sahibine teslim etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA