Sarp gümrük kapısında 1500 canlı kraliçe arı ele geçirildi
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Sarp gümrük kapısında 1500 canlı kraliçe arı ele geçirildi

Sarp gümrük kapısında 1500 canlı kraliçe arı ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülerek aranan bir tırda, 1500 kraliçe arı, 1 kilogram esrar ve muhtelif eşyalar yakalandı.

Sarp gümrük kapısında 1500 canlı kraliçe arı ele geçirildi
30.04.2020 11:09 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:12

Sarp gümrük kapısında 1500 canlı kraliçe arı ele geçirildi

ARTVİN- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülerek aranan bir tırda, 1500 kraliçe arı, 1 kilogram esrar ve muhtelif eşyalar yakalandı.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısına gelen Türk plakalı tır, Gümrük Muhafaza ekiplerince risk analizine tabi tutulmasının ardından, şüpheli görülerek x-ray tarama sistemine yönlendirildi. X-ray görüntülerinde şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine araç, arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerinin de dahil olduğu aramada, köpeklerin araç içerisinde bulunan bir çantaya tepki vermesi üzerine açılan çantada 1 kilogram esrar bulundu.

Aramanın genişletilmesi sonucunda aracın muhtelif yerlerine gizlenmiş vaziyette 150 ahşap kutu içerisinde Türkiye'ye sokulmak istenen 1500 adet canlı kraliçe arı yakalandı. Söz konusu arıların yanı sıra araçta 16 adet oto yedek parçası, 235 adet çakı ve 107 adet çakı kılıfı da ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak eşyalara el konulurken, 1500 adet canlı kraliçe arı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Sorumlular hakkında yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Sarp gümrük kapısında 1500 canlı kraliçe arı ele geçirildi

Kaynak: İHA

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