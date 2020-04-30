Sarp Gümrük Kapısı'nda, 1500 canlı kraliçe arı ele geçirildi TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak için Sarp Gümrük Kapısı'na gelen TIR'da 1500 canlı kraliçe arı, 1 kilo esrar ve muhtelif eşyalar ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak için Sarp Gümrük Kapısı'na gelen TIR'da 1500 canlı kraliçe arı, 1 kilo esrar ve muhtelif eşyalar ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısına gelen Türk plakalı TIR, risk analizine tabi tutulmasının ardından, şüpheli görülerek x-ray tarama sistemine yönlendirildi. X-ray görüntülerinde şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine TIR, arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerinin de dahil olduğu aramada, 150 ahşap kutu içerisinde Türkiye'ye sokulmak istenen 1500 adet canlı kraliçe arı, 1 kilo esrar, 16 adet oto yedek parçası, 235 adet çakı ve 107 adet çakı kılıfı ele geçirildi. Kaçak eşyalara el konulurken, 1500 adet canlı kraliçe arı Artvin Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA