Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor

Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muş'ta ilkbahar mevsimiyle birlikte sarp dağlarda açmaya başlayan ve "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, güzellikleriyle göz kamaştırıyor.

Muş'ta ilkbahar mevsimiyle birlikte sarp dağlarda açmaya başlayan ve "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, güzellikleriyle göz kamaştırıyor.

Kentte bin 800 rakımlı dağlarda doğal olarak yetişen ters laleler havanın ısınmasıyla gün yüzüne çıktı. Kartpostallık görüntüler oluşturan ters laleler, kuş cıvıltılarıyla birlikte insan ruhunu dinlendiriyor. Dağ ve vadilerde eşsiz güzelliğiyle büyüleyen ve endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara ise 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 60 bin 163 lira para cezası uygulanıyor. - MUŞ

Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Antony Blinken Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Şeyma Subaşı Murat Yıldırım Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Caner Erkin Bülent Uygun Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sarp dağlarda açan ters laleler göz kamaştırıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 10:39:05. #1.16#

title