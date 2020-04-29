Sarp arazide mahsur kalan kişi kurtarıldı(2)
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Sarp arazide mahsur kalan kişi kurtarıldı(2)

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yürüyüşe çıktığı sarp arazide ayağı kırılınca mahsur kalan kişi, kurtarıldı.

Sarp arazide mahsur kalan kişi kurtarıldı(2)
29.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:54

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yürüyüşe çıktığı sarp arazide ayağı kırılınca mahsur kalan kişi, kurtarıldı.

Hisarçandır Mahallesi Kızıltepe mevkisinde yürüyüşe çıkan Ramazan Dinçer (38), ayağı kırılınca dağlık arazide mahsur kaldı.

Dinçer'in, cep telefonuyla 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istemesi üzerine bölgeye sevk edilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Dinçer, yaklaşık iki saat süren çalışmayla halat ve sedye yardımıyla güvenli bölgeye indirildi

Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Dinçer'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sarp arazide mahsur kalan kişi kurtarıldı(2)

Kaynak: AA

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