Sarp arazide mahsur kalan Dırdır ekipler tarafından kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan Dırdır isimli yaşlı köpek ekipler tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan Dırdır isimli yaşlı köpek ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Domuzcukuru Mevkiindeki dağlık alanda yaşlı ve hareket kabiliyeti fazla olmayan Dırdır isimli köpek mahsur kaldı. Sabah erken saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD ve MAG-AME/SAR Acil Müdahale ve Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sarp araziye güçlükle ulaşan ekipler köpeğin sahibi olan Musa Ünal'ın arkadaşı köpeği ararken bitkin düşen Özhan Celep ile karşılaştı. Datça MAG-AME/SAR Acil Müdahale ve Arama Kurtarma Ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde saat 09.30 civarında Dırdır bulunarak mahsur kaldığı bölgeden kurtarıldı. Özay ve Dırdır ekipler tarafından bölgeden tahliye edilerek arama ve kurtarma çalışması sonlandırırken sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı