Sarp Apak: Tekrar televizyona dönüyoruz

29.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:41

Sabah saatlerinde geldiği AVM'de Cantinery restoranda yakın dostlarıyla buluşan Apak, kendine yöneltilen sorulara ayaküstü şöyle cevap verdi.:

"Dizimiz 'Jet Sosyete' tekrar televizyona dönüyor. Bu sene hem internette, hem de Star Tv'de izleyicimiz ile buluşacağız. İnternetteki iki bölümü birleştirip televizyona bir bölüm olarak yansıtılacak."

'Çok haklı'

Geçtiğimiz günlerde Elçin Sangu'nun yaptığı "Biz pahalı ameleleriz" açıklamasına destek veren Apak, "Çok haklı bir şey söylemiş, yıllardır böyle uzun sürelerden kafamızı kaşıyacak vaktimiz olmuyordu. İnternet dizileri bu yüzden çok iyi. Ben çok memnunum." ifadelerini kullandı.