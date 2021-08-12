Saros'un maviyle yeşilin buluştuğu koyları keşfedilmeyi bekliyor
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Saros'un maviyle yeşilin buluştuğu koyları keşfedilmeyi bekliyor

Saros'un maviyle yeşilin buluştuğu koyları keşfedilmeyi bekliyor
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Ege Denizi'nin kuzeydoğusundaki Saros Körfezi'nde yer alan ve doğası, masmavi denizi ile inciye benzetilen kumsalıyla öne çıkan İtalyan ve Uzunkum koyları ziyaretçilerini bekliyor.

Ege Denizi'nin kuzeydoğusundaki Saros Körfezi'nde yer alan ve doğası, masmavi denizi ile inciye benzetilen kumsalıyla öne çıkan İtalyan ve Uzunkum koyları ziyaretçilerini bekliyor.

Saros Körfezi'nde bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen İtalyan ve Uzunkum koyları güzelliğiyle öne çıkıyor.

Edirne'ye 150, İstanbul'a 250 kilometre ve dalış turizminin merkezi İbrice Limanı'nın yanı başında bulunan koylar, ziyaretçilerine tertemiz plajı ve su altı zenginlikleriyle göz alıcı mavilikler ve yeşillikler içinde tatil imkanı sunuyor.

Keşfedilmeyi bekleyen İtalyan ve Uzunkum koylarının yanı sıra Yayla, Enez, Erikli, Danişment, Mecidiye, Gökçetepe sahilleriyle öne çıkan Saros, Trakya'nın önemli turizm merkezlerinden biri.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine, Saros'u komşu illerin yanı sıra yakınlığı sebebiyle İstanbulluların da sıkça tercih ettiğini söyledi.

Dalış ve sörf gibi su sporlarının yapıldığı körfezin birbirinden güzel sahil ve koylara sahip olduğunu belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"İnci gibi kumuyla ve düzenleme yapılan plajıyla İtalyan ve Uzunkum koyları ziyaretçilerini bekliyor. Saros Körfezi'ndeki İtalyan ve Uzunkum koylarında dünyanın en güzel kumu, denizi, ve güneşi var. Ayrıca bölgemizde artçı turizm destinasyonları var. Edirne, coğrafi işaretli ürünler, su sporları ve sağlık turizmini açığa çıkaracak kadar kıymetli. Bu potansiyeli açığa çıkaramadık, bunu değerlendirmemiz gerekiyor."

"Eşsiz doğal güzellikleriyle ön planda"

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) Başkanı Bülent Bacıoğlu ise Saros'un tertemiz deniziyle dünyaca ünlü körfezlerden olduğunu söyledi.

Saros Körfezi'nin ziyaretçilerin ilgisini çektiğini vurgulayan Bacıoğlu, "Uzunkum sahili ve İtalyan Koyu gerçekten eşsiz doğal güzellikleriyle ön planda olan iki noktaydı. Bunların kesin korunacak hassas alan ilan edilmesi gerçekten çok önemliydi. Koruma kararı İtalyan Koyu ve Uzunkum'un korunarak geleceğe taşınması adına, doğal mirasın sürdürülebilir şekilde turizmde kullanılması adına önemli bir karar." diye konuştu.

Saros'un maviyle yeşilin buluştuğu koyları keşfedilmeyi bekliyor
Saros'un maviyle yeşilin buluştuğu koyları keşfedilmeyi bekliyor
Saros'un maviyle yeşilin buluştuğu koyları keşfedilmeyi bekliyor
Saros'un maviyle yeşilin buluştuğu koyları keşfedilmeyi bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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