Saros'ta şiddetli lodos 2 tekne batırdı
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Saros'ta şiddetli lodos 2 tekne batırdı

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle iskeleye bağlı bulunan 2 tekne battı.

23.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:18
Saros'ta şiddetli lodos 2 tekne batırdı

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle iskeleye bağlı bulunan 2 tekne battı.

Marmara Bölgesi'nde 2 gündür etkili olan şiddetli lodos, Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde dev oluşmasına neden oldu. Dalgalar, limana bağlı olan 2 teknenin batmasına, bazılarında ise hasara neden oldu. Bazı tekne sahipleri, dalgalardan zarar görmemesi için teknelerini kendi çabalarıyla karaya çıkardı.


Kaynak: DHA
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