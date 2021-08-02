Saros'ta otel ve yazlıklara alternatif tatil: Çadır kampı

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda bulunan Saros Körfezi'nde, maviyle yeşilin buluştuğu sahillerdeki kamp alanları, doğayla iç içe tatil imkanı sunuyor.

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda bulunan Saros Körfezi'nde, maviyle yeşilin buluştuğu sahillerdeki kamp alanları, doğayla iç içe tatil imkanı sunuyor.

Erikli, Yayla, Enez, Danişment, Mecidiye ve Gökçetepe gibi sahilleriyle deniz, dalış ve yelken turizminde alternatifler sunan Saros, çadır kamplarıyla da dikkati çekiyor.

Çadır kamplar, komşu iller başta olmak üzere özellikle İstanbulluların tercih ettiği turizm yerleri arasında bulunuyor.

Otel ve yazlıklarda tatil yapma imkanı bulamayanlar veya salgın sürecinde bu tür yerlerin yoğunluğundan kaçmak isteyenler, çadır kamplara ilgi gösteriyor.

"70 kilometrelik sahil şeridinde inci gibi kumumuz var"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine, Saros'un eşsiz doğasıyla tatilcilere birçok alternatif sunduğunu söyledi.

Çadır kampların, alternatif tatil seçeneklerinden olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Saros Körfezi'nde 70 kilometrelik sahil şeridinde inci gibi kumumuz var. Coğrafyamızın en güzel yerlerinden biri denizi, kumu, güneşiyle Saros'tur." dedi.

Salgınla bölgedeki kamp alanlarına ilginin artığını vurgulayan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Sahillerde çadır kampı alanları belirlendi ve salgın tedbirlerine göre düzenleme yapıldı. Bu yıl da otel ve yazlıkları tercih etmeyenler, çadır kampı alanlarını doldurdu. Saros Körfezi'nde Adilan'dan Enez'e kadar düzenli bir tatil ve karavan turizmiyle ilgili olağanüstü gelişmeler var. 3-5 yıl içerisinde Saros Körfezi daha verimli bir tatil bölgesi olacak."

"Rahat ve doğal bir tatil geçiriyoruz.

Erikli sahilinde ailesiyle kamp yapan İsmail Arslan da rahat ve doğal bir tatil geçirdiklerini anlatarak, "Keyfimiz yerinde. Kamp alanında güvenliğimiz sağlanıyor. Suyumuz var, tuvalet ve duşlar düzenli kontrol ediliyor. Çadır kampını herkese tavsiye ederiz." diye konuştu.

Malik Deniz ise yaz tatillerini 10 yıldır çadır kampta geçirdiğini belirterek, "Salgın döneminde tatilimizi açık havada güvenli şekilde geçiriyoruz. Torunlarım için geliyorum buraya. İstanbul'dan haziranda geliyoruz, okullar açılana kadar tatilimiz devam ediyor. Kamp hayatı çok güzel. Bu tür çadır kampların çoğalması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci