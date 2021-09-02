SAROS'TA ORMANA ATILAN ÇÖPLER TOPLANDI

EDİRNE'nin, Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde ormana gelişigüzel atılan çöpler, belediye ekiplerince toplandı.

EDİRNE'nin, Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde ormana gelişigüzel atılan çöpler, belediye ekiplerince toplandı.

Keşan Belediyesi ekipleri, artan şikayetler üzerine Yayla köyü sahilindeki ağaçlık alana gelişigüzel atılan ve çevre kirliliğine neden olan çöpleri iş makineleriyle topladı. Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Günsal, vatandaşları ormana çöp atmamaları konusunda uyararak, 'Üzücü bir görüntüyle karşı karşıya kaldık. Vatandaşlarımızdan gelen şikayet üzerine ormanlık alana duyarsız bazı kişilerin gelişigüzel etrafa atmış olduğu inşaat atıkları, ev eşyaları ve çöpleri topluyoruz. Bu manzara karşısında söyleyecek söz bulamıyorum. Bir aydır ülkemiz ve dünya olarak orman yangınları ile mücadele ediyoruz. Bu görüntüler karşısında hepimizin ciğerleri yandı. Bunlara rağmen hala duyarsız bazı kişilerin atıklarını ormanlık alanlara attıklarına şahit olmaktayız. Doğamız, yeşilimiz, ormanlarımız hepimizin ve biz bunları korumalıyız. Ormanlar çöplük değildir, caddeler ve sokaklar çöplük değildir. Tüm vatandaşlarımızı bir kez daha temizlik konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz' dedi.

'İNŞAAT ATIKLARINIZI BELEDİYE EVİNİZDEN ALIYOR'

Yayla köyünde oturan Ahmet Dinçer ise ormana çöp atılmasının herkesi üzdüğünü ifade ederek, 'Çevreye gelişigüzel çöp atılması konusunda sürekli şikayetler var. İnşaat atıkları, ev eşyaları, çöpler atılmış. Keşan Belediyesi'nin jet çöp hizmeti var. 153'ü arayarak, bu hizmetten faydalanıyoruz. İnşaat atıklarınızı belediye evinizden alıyor' diye konuştu.

'5 YAŞINDA ÇOCUK BU MANZARA KARŞISINDA BİZİ AYIPLAR'

Hamit Tunceri ise ormanda yürüyüş yaptığını ve gördüğü manzara karşısında üzüldüğünü dile getirerek, 'Vicdanım sızlıyor. Bu yapılmayacak bir şey. 5 yaşında çocuk bu manzara karşısında bizi ayıplar. Yapmayın. Bu çevre hepimize lazım. Sonra 'Belediye toplamıyor' diye şikayet ediyoruz. Hangisini toplasın belediye Belediye telefon ettiğiniz takdirde inşaat atıklarınızı da gelip alıyor. Böyle rezillik olmaz? ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı