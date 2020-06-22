Saros'ta kalamar avı bollaştı, fiyatı 60 liraya düştü
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Saros'ta kalamar avı bollaştı, fiyatı 60 liraya düştü

ÇANAKKALE Saros Körfezi'nde olta balıkçılarının yaptığı av ile bollaşan kalamarın fiyatı, 90 liradan 60 liraya düştü.

Saros'ta kalamar avı bollaştı, fiyatı 60 liraya düştü
22.06.2020 14:40 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:44

ÇANAKKALE Saros Körfezi'nde olta balıkçılarının yaptığı av ile bollaşan kalamarın fiyatı, 90 liradan 60 liraya düştü. Mevsimi olduğu için yoğun talep gören sardalyanın kilosu ise 20 ila 35 lira arasında değişiyor.

Denizlerde balık avı yasağının 15 Nisan itibariyle başlamasına rağmen, küçük balıkçı tekneleri ve olta balıkçılarının yaptığı avlar nedeniyle tezgahlarda bolluk devam ediyor. Tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği balık ise mevsim itibariyle istenilen yağ oranına kavuşan ve Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının vazgeçilmez lezzeti olan sardalya balığı oluyor. Bir süre öncesine kadar kilosu 90 liradan satılan kalamar da bollaşınca kilosu 60 liraya kadar düştü. Saros Körfezi'nde olta balıkçılarının yakaladığı yerli kalamarlar, fiyatı düşünce vatandaşlardan yoğun talep görmeye başladı. 

Balıkhali esnafı Volkan Kaşıkçı, av yasağı başladıktan sonra tezgahlarda en çok sardalya satıldığını belirterek, "Sardalya bizim buranın meşhur ve mevsim balığıdır. Sardalya balığının yanında ayrıca kültür balıkları da oluyor. Dalyanlardan, oltalardan gelen balık çeşitlerimiz oluyor. Ama özellikle son dönemde kalamar bolluğu yaşanıyor. Kısa süre önceye kadar kilosu 90-100 lira olan kalamar, bollaştığı için şu anda 60 liradan satılıyor. İthal kalamarın kilosu bile 90 ila100 lira arasında. Bizim şu anda tezgahta sattığımız Saros'ta oltayla yakalanan yerli kalamar. Biz bu kalamarları temizleyip, sosuyla birlikte müşteriye satıyoruz. Soda, şeker ve limonla yoğurup, 1-2 saat bekletiyoruz. Müşteriye sadece kızartması kalıyor" dedi.

Mevsimi olduğu için yoğun talep gören sardalya balığının kilosu ise, balığın av miktarına göre 20 ila 35 lira arasında değişen fiyatla satılıyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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